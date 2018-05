Cisterna di carburante si ribalta sull’A5, l’autista rimane incastrato

Una cisterna di carburante si è ribaltata questo pomeriggio sull’autostrada A5 Torino-Aosta, nei pressi di Quincinetto. L’autista è rimasto incastrato nel mezzo. I vigili del fuoco, insieme ai sanitari della Croce Rossa, hanno dovuto lavorare a lungo per liberarlo. Alla fine ci sono riusciti: l’uomo, estratto dai soccorritori e portato in elicottero al Cto di Torino, ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

AUTOSTRADA CHIUSA AL TRAFFICO

Gli agenti della polizia stradale di corso Giambone, a Torino, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’autostrada in direzione Aosta è chiusa al traffico con uscita obbligatoria a Volpiano. Nel frattempo proseguono le operazioni di soccorso con il recupero della cisterna e del carburante, per consentire la riapertura totale della carreggiata.