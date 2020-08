Cittadella dell’orrore nell’ex fabbrica. Nell’Osi-Ghia comandano i disperati

Nessun rumore, unica eccezione le lamiere spostate dal vento. Ma tanto basta per trasformare un vecchio rudere industriale come l’ex Osi-Ghia in una fabbrica maledetta. Venti anni di abbandono hanno sigillato il passato industriale e aperto le porte alla disperazione. Da quando le ex officine Grandi Motori sono state murate, è qui a due passi da corso Dante che si trova l’hotel per invisibili più grande della città.

IL PASSATO SMARRITO

Fondate nel 1960 da Arrigo Olivetti e Luigi Segre, le Officine Stampaggi Industriali rappresentarono un’eccellenza tecnologica in campo automobilistico, entrando a buon diritto nella costellazione delle imprese legate alla Fiat. Ad oggi, 2020, non c’è più traccia di niente.

