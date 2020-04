I civich cacciano gli zingari. E l’Appendino torna a casa

Gli zingari avevano approfittato del suo ricovero in ospedale per occuparle l’alloggio di via Tunisi 105. Per fortuna, ora la signora Appendino – solo un’omonima del sindaco – ha riottenuto la sua casa. Ci hanno pensato i vigili, che hanno fatto sloggiare i rom dall’appartamento di Borgo Filadelfia. «Lo sgombero si è svolto senza particolari criticità – così in consiglio la vicesindaca Sonia Schellino – e l’assegnataria ha riottenuto la casa». La donna, a gennaio, aveva dovuto ricorrere alle cure presso una struttura. I nomadi ne avevano approfittato, prendendo possesso della sua casa. Infuriati, gli altri inquilini del palazzo avevano inviato mail di protesta ad Atc.

Gli animi si erano surriscaldati a tal punto che una notte qualcuno aveva sfasciato i vetri della casa occupata e poco dopo altri zingari, armati di bastoni, erano intervenuti in massa per difendere i loro “amici”.

