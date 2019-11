Civich e controllori del Gtt passano a setaccio i bus: elevati 53 verbali, sequestrata una bustina di marijuana [LE FOTO]

Una speciale “task force” composta da agenti della polizia municipale di Torino e da assistenti alla clientela del GTT ha effettuato controlli in corso Vercelli 15, a Torino, a bordo di alcuni autobus della linea 51 in direzione Centro città.

LA “TASK FORCE” IN CAMPO

Nove, in totale, gli assistenti e 11 i civich (appartenenti ai Reparti Operativo Speciale con 3 unità cinofile, polizia giudiziaria e sesto comando Barriera di Milano/Regio Parco/Falchera) entrati in azione. Complessivamente, sono stati controllati quasi 500 passeggeri: 53 i verbali redatti per mancanza o irregolarità dei titoli di viaggio.

SEQUESTRATA MARIJUANA

E’ stata posta sotto sequestro una bustina con qualche grammo di marijuana trovata sotto un sedile, gettata verosimilmente dal proprietario nel momento in cui ha notato la presenza di un cane antidroga. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni su altri linee della rete di trasporto pubblico.