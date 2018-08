Clamoroso: Marchisio rescinde il contratto con la Juventus

Claudio Marchisio non è più un calciatore della Juventus. A un giorno dall’inizio del campionato, il Principino ha rescisso il contratto con la Vecchia Signora dopo una “storia lunga 25 anni”. Torinese doc, il 32enne centrocampista lascia il club in cui è cresciuto, probabilmente per il poco spazio che avrebbe trovato e un rapporto, pare, non idilliaco col tecnico Allegri.

IL COMUNICATO DELLA JUVE: “GRAZIE DI TUTTO CLAUDIO”

“Una storia lunga 25 anni, quelli trascorsi dal primo giorno in cui il Principino, un soprannome che avrebbe ottenuto solo molto tempo dopo, ma che già allora gli calzava a pennello, ha indossato per la prima volta la maglia bianconera. Lui ne aveva appena sette, una voglia matta di giocare e la testa piena di sogni.

Già allora, lo ha raccontato tante volte, sognava un giorno di continuare a vestire quella maglia, ma “tra i grandi”, in uno stadio vero, lottando per i trofei più importanti. Ha aspettato, ha giocato e vinto con le Giovanili, ha esordito nell’anno più difficile, quello della B, è andato a Empoli, per una stagione, è tornato. E ce l’ha fatta: 389 volte, 18° bianconero di sempre. Quando ormai era già si era già affermato in Prima Squadra, diceva di dover segnare di più, perché anche per un centrocampista i gol sono importanti. Ne ha fatti 37, 10 in una sola stagione, la 2011/12, chiusa in doppia cifra come un attaccante di razza. Voleva vincere. E ha vinto: quattro Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e i sette scudetti del Mito“.

COSI’ MARCHISIO SU INSTAGRAM:

“Mille pensieri e mille immagini mi hanno accompagnato per tutta la notte.

Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore.

Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre.

In una giornata dura come questa, mi aggrappo forte a questo principio.

Siete la parte più bella di questa meravigliosa storia, per questo motivo tra qualche giorno ci saluteremo in modo speciale”.