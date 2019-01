Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione dei carabinieri del Gruppo di Aosta e del Ros, per l’esecuzione di vari provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino nei confronti di un circolo ‘ndranghetistico che operava in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della famiglia ”Nirta-Scalzone” di San Luca (Reggio Calabria) con collegamenti in Piemonte e Calabria.

NARCOTRAFFICO TRA SPAGNA E ITALIA

Le indagini hanno ricostruito “uno scenario di pervasiva infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-imprenditoriale a partire dal 2014”. Il sodalizio era anche coinvolto nell’importazione di ingenti partite di cocaina tra Spagna, Calabria e Piemonte. In corso numerose perquisizioni in varie regioni. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati, nel corso di una conferenza stampa tenuta stamattina alle ore 11 presso la Procura della Repubblica di Torino.

16 FERMATI, NOTO AVVOCATO TORINESE COINVOLTO

Sono complessivamente 16 le persone arrestate nell’ambito dell’operazione dei carabinieri tra Piemonte e Valle d’Aosta. Tra questi il consigliere regionale della Valle D’Aosta Marco Sorbara, eletto con l’Union Valdotaine, l’assessore comunale di Saint-Pierre Monica Carcea e il consigliere comunale di Aosta Nicola Prettico. Coinvolto anche un noto avvocato penalista torinese, Carlo Maria Romeo, comparso come avvocato difensore in quasi tutti i più importanti processi di criminalità organizzata celebrati nel capoluogo piemontese.

RAPPORTI COL MONDO POLITICO “Sono nomi di famiglie che conosciamo da sempre, alla seconda o alla terza generazione. Le conosciamo dai primi anni Ottanta. La mafia si è affinata, sa entrare in modo più raffinato nel tessuto sociale, economico e politico, ma si e’ affinata anche la legislazione italiana”, ha spiegato il procuratore vicario di Torino Paolo Borgna. “Le indagini sono cominciate nel 2014, studiando gli atti di alcune inchieste degli anni Duemila”. La coordinatrice della Dda Annamaria Loreto ha accennato invece ai rapporti col mondo della politica: “Esistevano soggetti che avevano ipotizzato una modalità organizzativa concretizzata nella locale di Aosta. Vantavano rapporti significativi con esponenti del mondo politico che devono in parte la loro elezione al contributo della locale e che, in cambio, erano disponibili a dare all’organizzazione tutti i vantaggi derivanti dall’attività amministrativa: lavori pubblici, concessioni, appalti”.

LA MALA PUNTAVA AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

“Un’associazione di tipo mafioso e, in particolare, una struttura delocalizzata e territoriale della ‘ndrangheta, denominata “locale”; operativa sul territorio di Aosta e zone limitrofe e caratterizzata dalla presenza di appartenenti alle ‘ndrine dei Di Donato, dei Nirta e dei Mammoliti e dei Raso, con struttura organizzativa e ripartizione degli associati in ruoli di vertice (come quello di capo locale), ruoli subordinati (picciotto, camorrista e sgarrista), con regole interne e riti di affiliazione, che si valeva della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti e per acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche”. Così è presentata la “locale” di Aosta nelle 920 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Torino. L’associazione era dedita a: “delitti di estorsione, delitti contro il patrimonio (truffe e riciclaggio), delitti contro la pubblica amministrazione, delitti in materia di stupefacenti, delitti contro la persona, delitti in materia elettorale; acquisizione diretta ed indiretta del controllo di attività economiche presenti sul territorio e, in particolare, nel settore dell’edilizia privata, imponendo ai committenti la scelta degli artigiani e delle ditte cui affidare i lavori, nonchè gestendo e controllando l’attività di commercio dei venditori ambulanti che dalla Calabria si recano in Valle d’Aosta per lo svolgimento della loro attività; attività finalizzata a procurare a sè o ad altri voti in occasione di competizioni elettorali”.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

I 17 destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione Geenna sono: Vincenzo Argirò, di 62 anni, nato a Locri (Reggio Calabria) e residente a Caselle Torinese (Torino); Monica Carcea (44) nata a Nova Milanese (Milano) e residente a Saint-Pierre (Aosta); Francesco D’Agostino (58), nato a Polistena (Reggio Calabria) e residente a Caselle Torinese (Torino); Marco Fabrizio Di Donato (50), nato e residente ad Aosta; Roberto Alex Di Donato (41), nato e residente ad Aosta; Roberto Fabiani (46), nato a Chiaromonte (Potenza) e residente a Piossasco (Torino); Salvatore Filice (52) nato a Petilia Policastro (Crotone) e residente ad Aosta; Alessandro Giachino (40), nato ad Aosta e residente ad Aymavilles (Aosta); Ludovico Lucarini (62) nato a Palermo e residente a Piossasco (Torino); Francesco Mammoliti (48), nato a Opladen (Germania) e residente a Saint-Vincent (Aosta); Bruno Nirta (61) nato e residente a San Luca (Reggio Calabria); Nicola Prettico (38) nato e residente ad Aosta; Antonio Raso (51) nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) e residente ad Aosta; Rocco Rodi (45) nato a Locri (Reggio Calabria) e residente a Bovalino (Reggio Calabria); Carlo Maria Romeo (60) nato a Bovalino (Reggio Calabria) e domiciliato a Torino; Marco Sorbara (51) nato e residente ad Aosta; Bruno Trunfio (49) nato a Chivasso (Torino) era già detenuto nella casa circondariale di Genova.