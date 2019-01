Clan della ‘ndrangheta nel mirino: alcuni arresti a Torino [VIDEO]

Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione dei carabinieri del Gruppo di Aosta e del Ros, per l’esecuzione di vari provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino nei confronti di un circolo ‘ndranghetistico che operava in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della famiglia ”Nirta-Scalzone” di San Luca (Reggio Calabria) con collegamenti in Piemonte e Calabria.

NARCOTRAFFICO TRA SPAGNA E ITALIA

Le indagini hanno ricostruito “uno scenario di pervasiva infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-imprenditoriale a partire dal 2014”. Il sodalizio era anche coinvolto nell’importazione di ingenti partite di cocaina tra Spagna, Calabria e Piemonte. In corso numerose perquisizioni in varie regioni. I dettagli dell’operazione saranno illustrati, nel corso di una conferenza stampa che si terrà stamattina alle ore 11 presso la Procura della Repubblica di Torino.

16 FERMATI, NOTO AVVOCATO TRA GLI INDAGATI Sono complessivamente 16 le persone arrestate nell’ambito dell’operazione dei carabinieri tra Piemonte e Valle d’Aosta. Tra gli indagati anche un noto avvocato penalista torinese, Carlo Maria Romeo, comparso come avvocato difensore in quasi tutti i più importanti processi di criminalità organizzata celebrati nel capoluogo piemontese.