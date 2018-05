Rapiscono il loro bimbo affidato a una comunità e finiscono in carcere. Sembra una delle tante, troppe, storie di famiglie disgregate, ma dietro questo atto consumato pochi giorni fa emerge un mondo di italiani che non riconoscono più lo Stato, la sua giurisdizione, le sue leggi. Persone che quando vengono fermate per un controllo rispondono candidamente di non avere la carta di identità e mostrano un documento autocertificato con cui attestano di essere “vivi”.

Immaginate lo stupore quando, in aula di tribunale, i due genitori protagonisti di questa storia rifiutano non solo l’interrogatorio, ma anche di fornire le proprie generalità. Clandestini in patria, che abbiamo scoperto ieri, non rappresentano casi isolati. Anzi. Proprio in tribunale, per dare sostegno alla coppia, si sono ritrovati in una cinquantina, con cartelli che chiedevano “la liberazione degli ostaggi” definendosi semplicemente “la popolazione”. Anche qui, solo nomi di battesimo, forse addirittura di fantasia.

Sbaglieremmo tuttavia ad immaginarli come un gruppo di fricchettoni, o peggio “figli del sole”. Costoro ci ricordano piuttosto certe rivendicazioni che abbiamo ascoltato qualche anno fa quando nacque il movimento dei Forconi. Gente che rifiuta questo Stato, i suoi vincoli, le sue leggi e, soprattutto, le sue tasse. Che vuole essere libera in nome dei principi di diritti fondamentali dell’uomo.

Tanti, forse qualche migliaio in tutta Italia. Un popolo unico, come si autodefiniscono, che rifiuta di essere bollato come una setta, o un’associazione. Con i loro venti comandamenti, tra i quali forse manca quello che impedisce il ratto di un minore.

