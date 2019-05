Clarke di Beautiful a processo per maltrattamenti in famiglia: “Sono innocente”

Prima udienza in aula per l'attore Daniel Joseph McVicar, che da anni risiede a Torino

Si è professato innocente, negando tutte le accuse mosse a suo carico e dicendosi sinceramente contrario a tutte le forme di violenza, in particolare a quelle sulle donne. Chissà quante volte, nel corso della sua carriera da attore, avrà girato delle scene in un’aula da tribunale. Questa volta però Daniel Joseph McVicar non si trovava su un set, ma nel palazzo di giustizia di Torino.

L’attore statunitense, residente da anni nel capoluogo piemontese e celebre per aver interpretato per diversi anni lo stilista Clarke Garrison nella soap opera di fama mondiale “Beautiful”, è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A denunciarlo la seconda moglie Virginia De Agostini, sua insegnante di pattinaggio davanti alle telecamere del programma “Notti sul ghiaccio” su Rai Uno, da cui si è separato nel 2014.