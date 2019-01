«Una class action contro il Gtt». Canavesana, l’idea dei pendolari

Una causa collettiva contro Gtt: i pendolari della Chieri-Rivarolo stanno per passare al contrattacco dopo i disservizi sulla loro linea, la Sfm1. Il primo passo di questa iniziativa scatterà alle 19.30 di domani nella sala corsi del municipio di Chieri (ingresso libero da via Palazzo di Città 10). A promuoverla sono il Comitato pendolari e Codici, associazione consumatori torinese: «Seguiamo il problema della Sfm1 da tempo – introduce Ermanno Gariglio a nome di Codici – Adesso ci siamo proposti come supporti agli utenti, anche alla luce della causa che la nostra sede nazionale ha vinto contro Trenord, l’equivalente di Gtt per il Milanese. La situazione è simile e puntiamo a ottenere lo stesso risultato». I pendolari di Chieri, così come quelli del Canavese, non vedono l’ora di prendersi una rivincita contro Gtt, considerata la colpevole di treni cancellati, in costante ritardo, bloccati nelle stazioni o addirittura contro la linea, come avvenuto a fine novembre nel tratto fra Chieri e Trofarello: «Tutto ciò non basta a lanciare una class action vera e propria perché non rientrano fra i disagi ammessi dai giudici. Però la causa collettiva è molto simile, soprattutto per quanto riguarda i costi: chiederemo una quota di 10 euro a testa per tutti i partecipanti». I legali di Codici prenderanno di mira la Carta dei servizi di Gtt, secondo loro violata più volte con i disservizi di questi anni: «Il risarcimento per questi disservizi può andare a ritroso per cinque anni, per questo stiamo raccogliendo tutti gli episodi passati e aggiungeremo quelli di questi giorni – aggiunge Gariglio -. L’incontro sarà il primo atto, speriamo che l’adesione sia ampia: non ha senso avviare una causa collettiva se partecipano poche persone. Comunque abbiamo già previsto un altro incontro alle 21 del 31 gennaio a Bosconero, in modo da “raccogliere” anche gli utenti dell’altro capo della linea. Poi potremmo organizzarne altri per andare ulteriormente incontro ai pendolari».