Classica e teatro finalmente dal vivo

Centocinquanta posti per il pubblico, tutti debitamente distanziati, un palcoscenico, una copertura per proteggere dal sole e tanta voglia di lasciarsi alle spalle il virtuale e di tornare al reale. La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani riparte dall’Arena, il nuovo spazio en plein air che si inaugurerà il 21 giugno prossimo e che fino a settembre ospiterà il cartellone “Teatro a cielo aperto”: dieci spettacoli, dieci appuntamenti musicali, giochi e laboratori teatrali. E prima, il 15 giugno, a mezzanotte e un minuto alzerà il sipario per 20 persone anche il Teatro Baretti. Tornerà con Olivia Manescalchi (la stessa attrice che chiuse a marzo on line) e “Apollo signore dei dardi”. Ma non solo il teatro. Anche la musica si riappropria dei suoi luoghi fisici e torna alle performance dal vivo. Lo fa con l’Unione Musicale che il 17 giugno al Teatro Vittoria propone “Camera d’estate”: 12 concerti a cadenza settimanale (con doppio orario alle 17,30 e alle 21), in programma fino al 22 luglio, eseguiti da giovani talenti torinesi. Dopo il lungo lockdown dovuto all’emergenza Covid, per lo spettacolo dal vivo inizia così il lento e graduale cammino verso la normalità. «La finalità è quella di rinsaldare il legame con il pubblico e di dare a tutti un’occasione per ritrovarsi – spiega il nuovo direttore artistico del Teatro Ragazzi Emiliano Bronzino -.

