Claudia Abusada, emozione caliente

Si chiama Claudia Abusada ed è una modella e vedette televisiva di grandissimo seguito in Perù. Il perché è facilmente intuibile: è bella, spigliata e soprattutto ha un fisico da urlo, con curve davvero da capogiro.

Il suo è un tipico concentrato di caliente bellezza sudamericana: mora, lineamenti marcati, un generoso decollete e soprattutto un lato B che si avvicina terribilmente alla perfezione sono i suoi punti di forza.

Bellezze e caratteristiche che Claudia mette spesso in mostra non solo sui social, ma anche negli spettacoli itineranti che tiene in tutta l’America Latina e che registrano quasi sempre – chissà perché – il tutto esaurito.