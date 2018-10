Claudia Dal Santo, il lato sexy della bellezza “acqua e sapone”

Nata e cresciuta a Milano, ma tifosissima della Juve, Claudia Dal Santo è una delle top model più apprezzate e gettonate d’Italia. Il motivo? E’ semplicemente bellissima. Ma di una bellezza naturale, quasi d’altri tempi. Di quelle “acqua e sapone”, per capirci. E forse proprio per questo ancora più seducente e accattivante. Se ne sono accorti i fan che hanno preso letteralmente d’assalto i suoi “profili”. Carattere e personalità da vendere, sexy Claudia non ha nulla da invidiare alle star dei social!! Guardare per credere!!