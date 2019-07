Claudia Dargis, la fashion girl canadese

La bellezza non è tutto, ci vogliono anche stile e classe, qualità che in Claudia Dargis convivono in una maniera pressoché perfetta. Originaria di Montreal, la bella starlette canadese ha tutte le carte in regola per incantare.

È un’autentica fashion girl, una ragazza attenta al suo fisico ma anche al suo portamento. Ogni dettaglio è curato con minuziosità, non c’è nulla che la splendida modella lasci al caso, dall’acconciatura alla scelta dei vestiti.

Nella sua carta d’identità alla voce professione ci sono segnate quattro categorie: modella, ballerina, makeup artist e fashion stylist. Si divide spesso tra il Canada e gli Stati Uniti e recentemente è stata avvistata a Los Angeles.