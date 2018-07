Claudia Guarnieri e quegli scatti sexy che fan girare la testa

Nel 2016 fu esclusa dalle fasi finali di miss Italia per alcuni sue foto hot. Eccola in tutto il suo sensuale splendore

Nel 2016 fu esclusa da miss Italia, dove pure era stata selezionata tra le 40 finaliste, per alcuni suoi scatti sexy risalenti all’anno precedente. Claudia Guarnieri, reginetta di bellezza made in Milano (ma tifosissima della Juve!), lì per lì ci restò male. Tuttavia, col trascorrere del tempo, se ne è fatta una ragione a tal punto che oggi, che è una delle modelle più acclamate (e gettonate) del jet-set, può guardare con tranquillità a quella “disavventura”. Eccola in tutto il suo sensuale splendore.