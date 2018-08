Clinica Primo – Un centro all’avanguardia per la salute dei tuoi denti

In via Vanchiglia 22 da circa due anni ha aperto una Clinica Primo che rifiuta l’etichetta di low cost, preferendo definirsi un centro multiservizi all’avanguardia e altamente professionale, con un tariffario più vantaggioso rispetto a quello degli studi mono professionali.

«Abbiamo 40 cliniche in tutta Italia, da Torino dove siamo nati nel 2010 fino alla Puglia – spiega Paola Piccinino, direttrice della clinica – e quindi grazie alle nostre dimensioni che ci consentono di sfruttare le economie di scala, riusciamo a offrire servizi che costano mediamente meno rispetto a quelli dei dentisti tradizionali, senza intaccare la qualità di prodotti e prestazioni. La nostra filosofia, rivelatasi negli anni vincente, è quella di offrire a tutta la famiglia, in un unico luogo, un servizio a 360 gradi per ogni esigenza: dall’igiene orale alla chirurgia rigenerativa ed estrattiva, dall’endodonzia all’ortodonzia rivolta sia ad adulti sia a bambini, dall’estetica all’installazione di impianti dentali. Inoltre siamo aperti dalle 9 del mattino alle 20 di sera con orario continuato, compreso il sabato mattina».

Clinica Primo segue la procedura della visita iniziale e dei controlli periodici gratuiti ma non è un franchising.

«Tutti i Centri Primo sono di proprietà, gestiti direttamente dalla sede centrale di Torino: questa è una garanzia di sicurezza nei confronti dei clienti che li tutela da eventuali chiusure improvvise dell’attività. Ci avvaliamo di sette dottori in libera professione che seguono i pazienti dal momento in cui iniziano a prenderli in cura, creando così un rapporto di conoscenza e fiducia reciproche. Inoltre abbiamo un laboratorio di proprietà, Primo Lab, che si occupa di garantire la qualità di tutti i manufatti protesici La posizione ben visibile e il nostro metodo di lavoro ci hanno già permesso di ottenere ottimi riscontri».

Contatti: 011.19213331.