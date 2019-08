Il clochard dorme davanti al suo negozio, ecco come lo manda via

Di questi tempi l’umanità non sembra essere il sentimento predominante, un po’ ovunque. Ne offre una testimonianza questo video, dove si vede un clochard dormire beatamente davanti alla saracinesca di un negozio. Tutto tranquillo? No, perché a un certo punto arriva il proprietario.

Non conosciamo il contesto e i precedenti, se ad esempio lo stesso proprietario avesse invitato più volte il senzatetto a cambiare posto per il suo riposo. Fatto sta che il modo in cui lo costringe a cambiare aria è davvero becero, con una pompa azionata a tutto spiano su di lui.