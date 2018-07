Clochard, negozi chiusi e degrado all’ombra dei cantieri di via Nizza

Negozi chiusi, clochard che dormono sulla ciclabile, un portico che di certo non mostra la sua migliore faccia. Nell’attesa della riqualificazione via Nizza, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Sommeiller, continua a dividere residenti e commercianti. Basta una breve passeggiata per rendersi conto della situazione. Ci sono materassi attorno alle auto in sosta e senzatetto che dormono all’ombra dei dehors. Male anche la situazione del portico, tra serrande abbassate e scritte sui muri.

«Sulla riqualificazione di via Nizza, – spiega il vicepresidente della Otto, Massimiliano Miano – avremmo voluto che da parte della giunta comunale, ci fosse stato più coraggio nell’istituire un senso unico di carreggiata così da uniformare la viabilità al secondo tratto viario, quello che va da piazza Carducci a piazza Bengasi». Ma il progetto approvato, e che comincia a prendere corpo con l’avvio dei cantieri, è comunque un buon compromesso al rialzo e recepisce alcune istanze avanzate dalla Circoscrizione, dai residenti e dai commercianti che lavorano sull’asse Nizza. «La Circoscrizione 8 – continua Miano – vuole essere il punto di incontro e unione tra le esigenze collettive e quelle di ogni singolo, per far sì che la riqualificazione del territorio sia davvero utile a tutti». Il cantiere sarà poco impattante e a basso disagio. Con 8mila metri quadri di marciapiedi riqualificati, 5mila di nuovi marciapiedi e 2 di piste ciclabili a senso unico. E 1,2 km di pista ciclabile a doppio senso di marcia. Nella speranza di cacciare il degrado: dai rifiuti abbandonati passando per i dormitori abusivi.

A tal proposito il prossimo appuntamento previsto è per il 2 agosto, con una commissione congiunta per analizzare i risultati dei primi mesi di cantiere.