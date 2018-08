Clochard occupano cantiere. «Ora serve uno sgombero»

I ritardi dei lavori per la piscina della Pellerina tornano al centro delle segnalazioni dei cittadini. L’11 dicembre del 2006 la circoscrizione Quattro approvò i lavori suddivisi in tre lotti che avrebbero dovuto terminare nel 2008. Il primo lotto di interventi prevedeva il rifacimento del fabbricato esistente, delle cabine e dell’impianto di illuminazione mentre il secondo e il terzo lotto avrebbero dovuto portare alla copertura delle vasche per permettere l’utilizzo della piscina anche nella stagione invernale. Dato il ritardo accumulato, il 30 novembre 2009 furono deliberati nuovamente i medesimi interventi, la cui maggior parte avrebbe dovuto concludersi nel maggio del 2011. Attualmente, dodici anni dopo, i lavori non sono terminati, sia a causa di problemi tecnici, sia perché il Comune ha deciso di bloccare la garanzia fidejussoria presso il credito sportivo che avrebbe dovuto erogare il finanziamento necessario. Una struttura fatiscente che avrebbe dovuto ospitare il ristorante, il bar e la club house della piscina. Lavori interrotti perché sono venute meno le risorse e anche perché ci si sarebbe accorti, ma in ritardo, che l’edificio sarebbe stato sovradimensionato rispetto alle esigenze. Nel frattempo le occupazioni sono diventate un serio problema. Nei tre piani della struttura, più volte, i disperati hanno provato ad appropriarsi degli spazi esistenti. «Li vedevamo entrare e uscire» raccontano alcuni fruitori della vicina piscina. Sul caso è più volte intervenuto anche il presidente della circoscrizione Quattro, Claudio Cerrato, che ora chiede alla polizia municipale uno sgombero dei rifugi di fortuna. Un intervento indispensabile dopo la morte di un somalo avvenuta lo scorso gennaio. L’uomo, morto di freddo, e trovato coperto di stracci, ha costretto la Città a sigillare tutti gli ingressi con dei new jersey. «Ma questo non basta, perchè qualcuno continua ad accedere al cantiere, arrampicandosi». Solo ieri, invece, il nostro giornale segnalava altre due occupazioni. Una al primo piano e una al secondo. Negli anni non sono mancate nemmeno le manifestazioni da parte di comitati e cittadini. Nel tentativo di far sentire la loro voce al Comune e riportare le attenzioni di tutti sull’impianto oggetto nel passato di un bando che prevedeva l’ammodernamento e la copertura delle vasche. «Speriamo che ci sia un po’ più di attenzione verso quel cantiere – conclude Cerrato – altrimenti rischiamo di passare un altro inverno in balia dei problemi».