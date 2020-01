Clochard ucciso dal freddo nella notte: trovato morto sulla panchina dove si era addormentato

E' il quarto caso in Piemonte dallo scorso mese di dicembre

E’stato stroncato dal freddo nella notte. E’ accaduto a Novara dove un clochard e’ stato trovato morto questa mattina, sulla panchina dove si era addormentato. A dare l’allarme e’ stato poco dopo le 7 un passante. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118. Quando i “camici bianchi” sono arrivati sul posto, il senzatetto era già deceduto.

ALTRI TRE CASI IN PIEMONTE

Quello di Novara è il quarto senza fissa dimora deceduto in Piemonte a causa del freddo. La prima vittima è stata rinvenuta a Tortona, nei pressi della stazione, all’inizio dello scorso mese di dicembre. Poi, poco prima di Natale ad Asti, un clochard è morto carbonizzato nel tentativo di scaldarsi in un edificio abbandonato. Infine, alla vigilia dell’Epifania, un altro clochard è morto alla periferia sud-ovest di Torino.