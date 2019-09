CLOD&CLOD: BIRRA, CALCIO E PANINI PER SERATE DA VIVERE

Appena si entra nel locale il cliente viene accolto da un gradito omaggio, una porzione di pop corn. E per ogni panino con bevanda viene offerta una patatina fritta. Tutto questo succede presso la Birreria Clod & Clod di via Bagetti, un locale molto accogliente e dall’atmosfera familiare, adatto per godersi una serata con amici in tutta allegria o una partita di calcio in Pay tv. La classica birreria come quelle di una volta, ne sono rimaste poche in città, ma con qualcosa in più. Innanzi tutto televisori ad alta definizione per assistere ai vari match di campionato e alle varie coppe e, soprattutto, una cucina molto curata e casalinga. E, particolare non da poco, le cene sono molto abbondanti. In menù oltre ai classici hamburger e patatine spiccano tra i primi: penne alla norma e spaghetti alla carbonara; tra i secondi, tagliere misto, tagliata, bistecca alla milanese, bistecca di manzo; contorni, insalate e patatine fritte. La chicca, ovviamente, è rappresentata dalla birra alla spina di dieci tipi diversi tra le quali, da provare assolutamente, le birre senza Co2, quindi che non gonfiano. Cortesia e professionalità fanno di Clod & Clod il locale giusto per trascorrere le proprie serate in compagnia degli amici tra sport, buon cibo e tanto divertimento.

Clod & Clod, via Bagetti 18/C, Torino

011.3052668

Orario 19-02 (lunedì chiuso se non ci sono match; aperture anticipate in occasione delle partite)