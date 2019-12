Il Clopin di “Notre Dame de Paris”: “Che emozione esibirsi a Torino, il pubblico qui ha cultura”

È il capo della Corte dei Miracoli, la voce degli stranieri, dei “sans-papiers”, degli esclusi che non contano niente e sono “soltanto vivi”. E che, disperati, richiedono asilo, accoglienza e rifugio all’arcidiacono della cattedrale, distrincandosi tra i vicoli e i meandri emotivi di una Parigi tenebrosa e medievale. È questo e molto altro Clopin, il tutore di Esmeralda cui presterà il volto e la voce il talentuoso Leonardo Di Minno, in occasione della nuova tournée di “Notre Dame de Paris”: l’opera popolare, in scena fino a domani sera al Pala Alpitour, ispirata all’omonimo romanzo di Victor Hugo, ideata da Riccardo Cocciante e Luc Plamondon – con la produzione di David e Clemente Zard – e, da oltre venti anni, tra i più stimati e imponenti capolavori musicali al mondo – con oltre quattro milioni di spettatori solo in Italia, adattamenti in nove lingue diverse e ventitré Paesi toccati.

Nato a Torino ma cresciuto a Pescara, Leonardo Di Minno, dopo la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2003 e l’interpretazione di diversi musical, approda a “Notre Dame de Paris” nel 2007, assumendo il doppio ruolo di Quasimodo e Clopin, per poi interpretare solo quest’ultimo – in seguito ad altri spettacoli e, soprattutto, al personaggio del Principe Escalus in “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” – a partire dal 2016. Lo abbiamo intervistato per carpirne umori e riflessioni in occasione del debutto sabaudo.

Dopo una pausa di tre anni, torna a indossare le vesti di Clopin nella sua città natale: quali sono le sue sensazioni?

Ogni prima ha una sua dose di “terrore”, ma sono contento di tornare a Torino perché è una città che, a prescindere dal fatto che vi sia nato, stimo e mi piace molto, perché particolarmente ricca di proposte culturali. E anche il suo pubblico risulta acculturato: va a teatro e ha uno approccio un po’ più critico.

Per quanto concerne il suo personaggio, qual è il suo rapporto con quest’ultimo? Com’è cambiato nel corso delle repliche e quali sono i vostri aspetti in comune?

Clopin è un ruolo con cui non risulta molto difficile entrare in empatia, anche perché i movimenti delle masse di cui si fa promotore posseggono una valenza universale e particolarmente versatile, spaziando dall’immigrazione alle problematiche affini che, ora come dieci anni fa, attanagliano il nostro mondo. Il suo cambiamento, quindi, è strettamente legato alla mia maturità personale: in questi dieci anni, infatti, sono cresciuto con lui, sono diventato papà e, pertanto, ho interiorizzato delle chiavi di lettura nuove nei suoi confronti.

Le manca interpretare Quasimodo?

Quasimodo è un personaggio bellissimo, ma richiede molto impegno, dunque non saprei dire se ne avverto la mancanza, soprattutto perché sono trascorsi quasi dieci anni dalla sua ultima interpretazione. In questo momento, per una serie di motivi, mi sento più propenso verso Clopin.

Considerato l’ingente successo conseguito da “Notre Dame de Paris”, si sente qualche responsabilità a farne parte?

Sicuramente, data la quantità di repliche e la sua produzione dal respiro internazionale, è difficile trovare uno spettacolo che, in Italia, registri questo volume di date, perciò, anche solo per questa ragione, chiunque ne faccia parte percepisce questo “alone”, ossia: la consapevolezza di essere membro di un meccanismo molto più grande rispetto ai musical generalmente realizzati in questo Paese e di un’opera che funziona da molteplici anni, e che bisogna cercare di far funzionare ancora.

Con una consapevolezza di questo tipo, lei come affronta il palco? Ha qualche scaramanzia?

Ormai non più: sono tranquillo fino a tre secondi prima di entrare in scena, soprattutto quando sono in tournée. Quando, invece, si tratta di grandi debutti – come l’Arena di Verona –, sì, c’è un po’ più di ansia. Tuttavia, una volta che l’opera ti si inscrive nel DNA – anche grazie al cast, che è, fortunatamente, molto preparato –, risulta, poi, abbastanza semplice andare nella direzione del personaggio. Solitamente, quindi, utilizzo tutto “Il tempo delle cattedrali” per calarmi nel ruolo di Clopin – dato che sono nascosto in scena –, e, fino a poco prima di salire sul palco, non ho alcun metodo o rito propiziatorio, anzi: penso a rilassarmi e ad affrontare la situazione con il sorriso. Pensarci troppo, infatti, mi crea molta più ansia di quanto non dovrebbe, perciò preferisco spendere tutte le mie energie durante le prove e l’allestimento e, in seguito, tentare di lasciare spazio alla memoria fisica, in modo tale da stupirmi io stesso, ogni sera, di ciò che può succedere in scena: in questa maniera, sono libero di immergermi nelle dinamiche del contesto e di osservare il pubblico e le sue reazioni. Se mi preparassi troppo, tutto ciò diventerebbe meccanico: preferisco rischiare.

Per quanto riguarda, invece, la tournée del 2019/2020: lo spettacolo presenterà qualche novità, anche solo impercettibile?

Nel complesso, no: l’opera è volutamente vicina a quello che era in origine. Solo una scena è completamente mutata: quella del “Val d’amore”, che, da quest’anno, presenterà coreografie diverse e, rispetto alla precedente versione – forse più evocativa –, vedrà il susseguirsi, sul palco, di una serie di nuove azioni.

Ma, dal suo punto di vista, qual è il segreto del successo di “Notre Dame de Paris”? E che cosa significa, per lei?

Per me, è stata la conferma che potessi svolgere questo mestiere a qualsiasi livello: ho iniziato con il musical “canonico” a 23 anni circa, e l’approcciarmi a questa vera e propria “opera moderna”, diversa dagli spettacoli di impronta americana, mi ha dato la certezza che potessi essere in grado di fare questo lavoro.

A proposito del suo successo, invece, non saprei individuare un solo “segreto”, ma una molteplicità di fattori: credo, infatti, che si tratti di uno spettacolo confezionato in un modo perfetto – soprattutto al tempo in cui è sorto (il 1998, ndr) –, caratterizzato dalle parole meravigliose di Panella (autore dei testi italiani, ndr), dalle musiche di Cocciante – che, ormai, sono iscritte nel DNA degli italiani –, e da temi di estrema attualità – l’esilio, le masse, l’amore. “Notre Dame de Paris” è un’opera che non annoia mai – neanche i bambini – e che ha attraversato tutto il mondo: è trasversale, piace a prescindere.

Le capita di leggere ancora il romanzo, quando è in tournée?

Non ultimamente, ma credo che ne scaricherò una versione audio per poterla ascoltare in macchina. Ho riletto i paragrafi che riguardano Clopin in occasione dell’ultimo allestimento – nel 2016 –, ma le due versioni – il romanzo e l’opera – non sempre dicono esattamente la medesima cosa: nell’opera, infatti, è posto maggiormente in risalto l’aspetto di tutore, fratello, papà di Esmeralda.

Quanto ha influito, sulla sua formazione, l’esperienza ad “Amici di Maria De Filippi”, risalente al 2003?

Ho partecipato ad “Amici” alle sue prime edizioni, in un periodo in cui non vi erano ancora case discografiche coinvolte. E questo è stato un bene a livello didattico, perché, in questo modo, ho approfondito lo studio del canto, ho appreso le basi della dizione e della recitazione e ho studiato danza: capacità che ho, poi, perfezionato e che, ora, ritrovo nel mio bagaglio.

E sua figlia, di tre anni e mezzo, capisce qualcosa?

Certo, è una bomba! E, quando viene, impazzisce e rompe le scatole a tutti: ballerini, cantanti, tecnici… E, ovviamente, ama le campane, con i ballerini che corrono sotto.