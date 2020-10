Coca e marijuana spacciata in strada: terzetto di pusher finisce nella rete degli agenti

Blitz antidroga della polizia a Torino: tre pusher sono stati arrestati nel quartiere Vanchiglia. A finire in manette per primi è toccata ad una coppia di nigeriani di 25 e 38 anni.

SI SERVIVA DELL’AMICO INCENSURATO

Il più grande si serviva dell’amico, incensurato, per smerciare dosi di cocaina, dopo aver preso le ordinazioni sul proprio numero di telefonino.

SPACCIA MARIJANA IN VIA BALBO: BECCATO

Il terzo arrestato, invece, è un ventiduenne senegalese. Gli agenti lo hanno beccato in via Cesare Balbo, dopo che questi aveva ceduto una dose di marjuana a un ragazzo italiano. Nascosta nei suoi jeans, sono state rinvenute una busta con circa 10 grammi di marjuana. Il giovane spacciatore, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.