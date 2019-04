Cocaina e capi d’abbigliamento rubati: fermati due extracomunitari

In corso Stati Uniti

Nascondevano droga e capi d’abbigliamento rubati e per questo motivo sono stati fermati dalle forze dell’ordine nel corso di un controllo di routine eseguito nelle adiacenze di corso Stati Uniti, a Torino.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, in particolare, hanno notato due persone nei pressi della fermata dell’autobus che seguivano con circospezione i loro spostamenti e hanno deciso di sottoporli a controllo.

Il primo dei due, un 33enne originario del Senegal, è stato trovato in possesso di circa 50 involucri di cocaina e 200 euro in contanti ed è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Il secondo, un 36enne del Gambia, all’interno della borsa a tracolla che indossava ha provato a celare 8 canottiere munite di cartellino e 2 sigarette elettroniche con relativa confezione, senza fornire alcuna informazione circa la loro provenienza.

Dai successivi accertamenti è emerso che i capi di abbigliamento femminili erano stati rubati il giorno prima, durante la notte, all’interno di un negozio di via Garibaldi. L’uomo, con a carico diversi precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione. Inoltre gli è stato notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.