Cocaina nascosta negli slip e documento d’identità fasullo: due fratelli finiscono nei guai

Lui in manette per possesso e spaccio, l'altro si becca una denuncia

La droga, dieci ovuli di cocaina, era stata nascosta in un pacco di fazzolettini occultato negli slip. Credeva, così facendo, di poterla fare franca in caso di controllo. Ma non gli è andata bene. Il pusher, un 23enne di nazionalità romena, è stato smascherato e arrestato dagli agenti del commissariato di Ivrea e Banchette.

INTERCETTATO DALLA POLIZIA

L’uomo è stato intercettato a Ivrea, tra via Casale e via Pratisecchi, mentre era alla guida di una Bmw X3 con altre due persone a bordo. Una volta scoperta la droga, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione a casa del 23enne, dove hanno trovato il fratello minorenne: a carico di quest’ultimo, è sbucato fuori un documento d’identità intestato ad un’altra persona ma con una foto del giovane.

DENUNCIATO IL FRATELLO

Il più grande dei due fratelli è stato arrestato con l’accusa di “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio“. Il fratello più piccolo, invece, è stato denunciato per “possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi“.