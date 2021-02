Cocaina nel water all’arrivo dei poliziotti: due arresti in via Giachino [FOTO]

Martedì mattina gli agenti del Commissariato Barriera di Milano in servizio di volante hanno riconosciuto un ragazzo senegalese di 23 anni, noto per i suoi precedenti specifici per i quali era stato recentemente scarcerato. Nell’uscire da un portone di uno stabile di via Giachino, il 23enne ha finto di non notare la volante, nonostante i poliziotti gli intimassero di fermarsi, ma a passo svelto ha proseguito la camminata e nel mentre ha provato a effettuare una telefonata tramite WhatsApp.

Per evitare che riuscisse a comunicare la presenza degli operatori a qualcuno, il giovane è stato immediatamente fermato. Nonostante dichiarasse di essere un senza tetto, i poliziotti sono riusciti a risalire al suo domicilio proprio all’interno di quello stabile dal quale era stato visto uscire: consuetudine di molti spacciatori è infatti quella di non portare le chiavi al seguito, ma di lasciare sempre qualcuno all’interno.

Gli agenti hanno provato ad accedere all’alloggio in questione che è risultato, però, bloccato dall’interno con una barra metallica. Nel frattempo un ragazzo presente nell’alloggio ha provato immediatamente a celare lo stupefacente. Gli operatori, sentito il rumore dello sciacquone del water, hanno deciso di intervenire e così per poter accedere all’appartamento hanno infranto una piccola area della porta vetro per poter sganciare l’asse che impediva il loro ingresso.

I poliziotti, giunti in bagno, hanno scoperto un ragazzo di 23 anni originario del Gabon che, nella fretta di liberarsi dello stupefacente, si era intriso gambe e piedi di polvere di cocaina, oltre a lasciare evidenti tracce su water e bidet. Numerosissimi ritagli di cellofan, utilizzati per confezionare lo stupefacente, sono stati trovati dietro al battiscopa della cucina mentre sopra i fornelli è stata trovata una pentola con coperchio anch’essa sporca della stessa sostanza.

I due, di fatto, avevano allestito un vero e proprio laboratorio per la preparazione e il confezionamento della droga. A carico del senegalese sono stati sequestrati anche 330 euro in contanti trovati all’interno del suo portafogli. Gli agenti hanno arrestato entrambi i giovani, irregolari sul Territorio Nazionale e con precedenti di Polizia, per detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.