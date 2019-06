Cocaina purissima nascosta nel muro di casa: scovata dai cani antidroga. Arrestato 66enne

La "roba", chiusa in un barattolo di vetro, era stata celata in un'intercapedine del soggiorno a ridosso della caldaia

La cocaina, 38 grammi di sostanza purissima, era nascosta nel muro di casa. A fare la scoperta, in un’abitazione di Rivarolo Canavese, sono stati i cani del nucleo cinofili carabinieri di Volpiano, entrati in azione con i militari del locale comando stazione impegnati in un servizio antidroga.

UN 66ENNE E’ STATO ARRESTATO

Un uomo di 66 anni, residente a Rivarolo e con precedenti alle spalle, è stato arrestato: l’uomo deve ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La sua convivente, una donna di 26 anni, è stata a sua volta deferita all’autorità giudiziaria per lo stesso tipo di reato.

TROVATI SOLDI E UN BILANCINO

I carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese sono giunti nel covo della droga in seguito ad un accurato servizio di osservazione e controllo del territorio. Una volta nell’abitazione del 66enne, hanno trovato un bilancino di precisione e del danaro contante di cui l’uomo faceva fatica a documentarne la provenienza.

I SOSPETTI DEI CARABINIERI

A quel punto le forze dell’ordine hanno iniziato a sospettare che all’interno di quell’appartamento fosse nascosta della sostanza stupefacente e così si sono messi alla ricerca, ricorrendo all’intervento di due speciali unità del nucleo cinofili. I loro sospetti si sono rivelati ben presto fondati.

I DUE CANI “SCOPRONO” LA DROGA

Jecky e Johnny, i due “segugi” della squadra di Volpiano, infatti, appena entrati nell’alloggio, si sono lanciati immediatamente in direzione di un’intercapedine posta nel soggiorno a ridosso della caldaia, e qui hanno “fiutato” e dunque fatto scoprire, un barattolo di vetro, chiuso ermeticamente, al cui interno erano stati celati ben 38 grammi di sostanza purissima, tipo “cocaina”, di cui 7 grammi già suddivisi in dosi e pronti per esser smerciati.

IL FIUTO INFALLIBILE DI JECKY E JOHNNY

I due cani, rispettivamente di 3 e 4 anni, non sono affatto nuovi a risultati del genere, avendo già rinvenuto, tra il 2018 e il 2019, oltre 120 chili di droga, tra eroina, cocaina e hashish.

L’UOMO E’ FINITO AI DOMICILIARI

Su disposizione della procura di Ivrea il 66enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, provvedimento restrittivo che è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria.