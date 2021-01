Cocaina per un milione di euro. Arrestati due corrieri albanesi

Parte della droga era nascosta in un vano segreto ricavato nel cruscotto di un’auto

Viaggiavano con un vero e proprio tesoro nascosto in auto: droga per più di un milione di euro. Ma la fretta eccessiva con la quale mercoledì pomeriggio si sono allontanati dal luogo in cui parte di quel tesoro era appena passato di mano li ha traditi.

I carabinieri della compagnia di Susa hanno arrestato due albanesi. I militari erano impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal comando provinciale, quando hanno notato due automobili allontanarsi un po’ troppo velocemente dal parcheggio di corso Inghilterra a Susa, nei pressi della stazione ferroviaria. I due autisti probabilmente avevano visto arrivare la gazzella dell’Arma e volevano evitare un eventuale controllo ma facendo così hanno finito proprio per ottenere l’esatto contrario, attirando l’attenzione dei militari. I carabinieri hanno quindi fermato i due uomini, risultati essere due pregiudicati per droga: un albanese 42enne residente a Susa e un suo connazionale 38enne che vive in provincia di Milano.

