In coda dalle 7 alla motorizzazione: tre ore per poter dare l’esame orale

È intervenuta la polizia alla Motorizzazione di via Bertani, per disperdere l’assembramento dei troppi utenti che ieri si sono trovati davanti all’ingresso. Una ressa di quasi cento persone, alcune delle quali in coda dal mattino presto. Dal 22 giugno, non è più possibile prenotare un appuntamento e così i torinesi si sono presentati in massa ai cancelli, che aprivano alle 8.30.

A un certo punto gli addetti degli uffici hanno ordinato ai vigilantes la chiusura dei cancelli per evitare assembramenti all’interno, ma la ressa si è creata fuori e così sono arrivati i poliziotti per garantire il distanziamento tra le persone in coda. «Ho portato mia figlia per l’esame della patente. Doveva entrare alle 9.30 ma passerà a mezzogiorno. Siamo nel terzo mondo», racconta una signora, che per non arrostire al sole si è riparata dentro l’auto. «Se sapevo che le cose andavano così – aggiunge – andavo a fare la spesa e poi tornavo a prenderla».

E sono tanti i ragazzi fuori, visibilmente tesi, che aspettano di sostenere l’esame. «Ci sono solo due aule – rivelano – e fanno entrare al massimo venti persone a seduta. Così non passeremo mai». Senza contare che, dopo ogni due turni, il personale deve cambiare l’aria e sanificare postazioni e computer. Ergo, si perde ancora più tempo. E ci si è messo di mezzo pure san Giovanni, che ha obbligato gli utenti che dovevano venire mercoledì a presentarsi ieri. Ed ecco servite le code chilometriche.

Gli addetti però non fanno sconti. «Oggi chiamiamo solo le pratiche dalla Q alla Z, gli altri vadano a casa». E qualcuno infatti getta la spugna. Non Sara, intenzionata a rimanere. «Io non mi muovo», assicura. Del resto, è già la quarta volta che si presenta in via Bertani, perché ha bisogno di una proroga per sostenere l’esame. «E ho mandato cinque mail, senza mai avere risposta. Ho pure lasciato il mio numero, ma non mi hanno chiamato».

Se alla Motorizzazione le cose non filano lisce, forse la musica cambierà dalla prossima settimana per le anagrafi, visto che apriranno le sedi di corso Racconigi, piazza Montale e via Guido Reni. I cittadini, prima di recarsi agli sportelli, dovranno prenotare via mail o al telefono, mentre le carte d’identità sono prorogate fino al 31 agosto.