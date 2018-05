Code e disagi all’anagrafe: «Il personale è dimezzato»

Regnava il caos, ieri mattina, davanti all’anagrafe di via Carrera. Tra famiglie col passeggino, signori anziani e giovani stranieri, tutti in coda per chiedere la carta d’identità elettronica, cambi di residenza e per sbrigare pratiche di vario tipo. E le attese erano «davvero estenuanti» lamentano i cittadini che hanno dovuto aspettare per ore il proprio turno. Tanto che già alle 9.30 del mattino non venivano più rilasciati i ticket per mettersi in fila. Il motivo? «La mancanza di personale amministrativo» protesta il presidente della circoscrizione Quattro, Claudio Cerrato, autore di un sopralluogo nei locali di via Carrera. Gli sportelli operativi infatti erano soltanto due su quattro. E quella di via Carrera era l’unica anagrafe aperta sul territorio della Quattro.

Una situazione pressoché analoga a quella di molti altri quartieri. Numeri bloccati a metà mattina anche all’anagrafe di corso Racconigi nella circoscrizione Tre, e code estenuanti in via Stradella, nella Cinque. Due le sedi aperte invece nella circoscrizione Otto, ma anche qui la situazione era fuori controllo. «In via Ormea continuano ad esserci problemi, e chi va in corso Corsica si lamenta del fatto che è solo su prenotazione» spiega il presidente della circoscrizione Otto Davide Ricca che, come Cerrato, chiede «più personale operatori, altrimenti, con i pensionamenti, c’è il rischio che chiudano altre sedi».

«Quest’anno andranno in pensione due operatori dei sette in servizio – attacca Cerrato – e il Comune non ha previsto nuove assunzioni fino al 2019». Ma la macchina burocratica dovrebbe funzionare meglio verso l’estate. «Da luglio – aggiunge il presidente della Quattro – i certificati di residenza, che sono anche le pratiche più lunghe da sbrigare e generano le code, dovrebbero essere convogliati tutti in centro città. Inoltre stiamo già rendendo operativo uno sportello specifico per le carte d’identità elettroniche».