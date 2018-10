Code infinite e traffico in tilt. La maledizione del Passante

Quella del passante ferroviario può essere considerata, a tutti gli effetti, una sorta di maledizione. Tra auto in colonna, clacson che suonano all’impazzata e inquinamento atmosferico. Chiedere per informazione a tutti quei poveri automobilisti che lo scorso fine settimana hanno avuto la sfortuna di percorrere il nuovo Viale della Spina, tra corso Regina Margherita e via Breglio. Ogni semaforo e ogni rotonda, infatti, si trasformano in una trappola. Soprattutto dall’orario di chiusura degli uffici fino all’ora di cena. Le foto scattate tra venerdì e sabato parlano da sole. Con un’unica spaventosa coda da via Breglio a piazza Baldissera.

«Basta un tamponamento e la viabilità va in tilt» raccontano i residenti che abitano su corso Venezia e su via Valprato. Vittime, anche loro, delle code. «Con tutte quelle auto in coda – denunciano -, noi siamo costretti a tenere le finestre rigorosamente chiuse. Per non respirare tutto quel veleno». Una situazione che si è ripetuta venerdì scorso, tra le 17 e le 20, e sabato, seppur a livelli ridotti. Il primo imbottigliamento – che di solito è quello più letale – si crea in piazza Baldissera. Chi arriva dalla mini rotonda di via Breglio è costretto a percorrere tutto corso Venezia in prima. Ma la stessa situazione si ripete anche arrivando da via Stradella e da corso Vigevano. Tutte le auto rimangono imbottigliate all’altezza della piazza. E chi deve recarsi in corso Principe Oddone non può far altro che armarsi di pazienza.

Tuttavia non va meglio nemmeno a chi arriva dal sottopasso di piazza Statuto. I primi problemi si creano all’altezza di corso Regina Margherita, con il semaforo a “bloccare” le auto in colonna. Mentre il secondo step, per chi rientra verso la periferia, si verifica nuovamente all’altezza di piazza Baldissera. «E quando riprenderanno i lavori per il passaggio del tram ne vedremo delle belle» dichiarano, preoccupati, i cittadini.