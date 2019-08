Coinvolta nel maxi tamponamento, dottoressa muore otto giorni dopo l’incidente

Non ce l’ha fatta Maria Alessandra Cardella, 42 anni, la ginecologa coinvolta in un maxi tamponamento stradale, lo scorso 6 agosto, in corso Allamano, all’incrocio con via Leonardo da Vinci a Grugliasco, e ricoverata da quel giorno all’ospedale San Luigi di Orbassano.

LAVORARE IN OSPEDALE A RIVOLI

La dottoressa, originaria di Palermo ed in forza all’ospedale di Rivoli (aveva svolto parte della specializzazione all’ospedale Sant’Anna di Torino) è deceduta la notte scorsa. Le sue condizioni erano aggravate da precedenti problemi di salute. Per lei non c’è stato nulla da fare.

I FUNERALI A PALERMO

Nella giornata di lunedì 19, la salma della ginecologa sarà trasportata a Palermo, dove vivono ancora i suoi familiari e dove saranno celebrati i suoi funerali.