Col Cagliari cambi in vista: ecco chi può stare fuori

Il gruppo granata è praticamente al completo, Walter Mazzarri può scegliere: da Udine, infatti, non sono stati ereditati né infortuni (a eccezione di Berenguer, che ieri ha svolto terapie a causa di una distorsione alla caviglia) e nemmeno squalificati. La trasferta in Friuli, però, è stata negativa sotto tutti i punti di vista, quindi in ottica Cagliari il tecnico attuerà dei cambiamenti, a differenza di quanto avvenuto dopo lo 0-0 conquistato con il Napoli prima della sosta.

Da una parte perché si aprirà la settimana del tour de force, con l’infrasettimanale nella Capitale contro la Lazio e il derby contro la Juventus in programma sabato 2 novembre, dall’altra perché sta ancora cercando la formula per far decollare il suo Toro. E l’opzione tridente è al vaglio: Iago Falque-Belotti-Verdi, il tris di punte dall’inizio è un’idea nella testa dell’allenatore. Ormai lo spagnolo è recuperato, il Gallo è intoccabile, l’ex Napoli ha bisogno di giocare per ritrovare brillantezza e spensieratezza: ecco perché in settimana verrà provato questo sistema di gioco.

A farne la spese potrebbe essere Baselli, per due motivi: per inserire Iago va sacrificato un centrocampista, perché per fronteggiare la fisicità del Cagliari in mediana servono muscoli, e Meité è in rampa di lancio. Anche in difesa potrebbero essere attuate delle rotazioni: difficile pensare che Lyanco possa avere tre impegni ravvicinati nelle gambe, così come Izzo ha un rendimento in picchiata e anche a detta di Mazzarri avrebbe bisogno di riposare. Djidji e Bonifazi scalpitano per ritrovare spazio e avere una chance.