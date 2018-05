Col “presto spesa” tentano di rubare articoli di tecnologia al supermarket

Sono entrati nel supermercato simulando di voler fare spesa normalmente, avvalendosi del dispositivo “presto spesa“, che dà la possibilità di scansionare i prodotti in modo autonomo per poi andare a pagare presso una cassa dedicata; ma i due giovani, all’interno del carrello, avevano messo svariati articoli tecnologici, facendo solo finta di scansionarne il codice a barre. Poi li avevano nascosti sul fondo del cesto ricoprendoli con merce di poco valore.

AVEVANO PAGATO SOLO UN SUCCO DI FRUTTA

Notati da un addetto alla vigilanza, i due sono stati fermati dopo aver superato la barriera delle casse e aver pagato appena un succo di frutta. Il valore complessivo della merce trafugata si attesta sui 640 euro. I due ragazzi, entrambi ventenni, incensurati, sono stati tratti in arresto da personale della squadra volante per furto aggravato in concorso.