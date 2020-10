Col trucco della gomma bucata tenta di rapinare una ragazza in autostrada: 20enne nei guai

La reazione della vittima mette in fuga il malvivente, un giovane torinese, costringendolo a battere in ritirata a mani vuote

La polizia stradale ha denunciato un 20enne di Torino, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver tentato di derubare una ragazza, con il trucco della gomma rubata. L’episodio in questione si è verificato a fine settembre lungo l’autostrada A4 Torino-Milano.

LA CONVINCE AFERMARSI

Il giovane, secondo quanto accertato dagli investigatori, aveva convinto l’automobilista, che stava procedendo in direzione Milano, a fermarsi in una piazzola d’emergenza all’altezza del Comune di Chivasso: le aveva ripetutamente lampeggiato con i fari indicandole i pneumatici.

CERCA DI RUBARLE LA BORSETTA

Quando la ragazza aveva accostato, il 20enne l’aveva fatta scendere dal veicolo per mostrarle la gomma bucata e, a quel punto, aveva tentato di prenderle la borsetta lasciata sul sedile lato passeggero. La pronta reazione della giovane aveva messo in fuga il malvivente, costringendolo a battere in ritirata a mani vuote.

L’ACCUSA: TENTATA RAPINA

Nei giorni scorsi il lavoro d’intelligence delle forze dell’ordine ha dato i propri frutti e per il malvivente è scattata la “segnalazione” all’autorità giudiziaria: il 20enne dovrà ora rispondere di tentata rapina.