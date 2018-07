Colaneri, 54 anni da coiffeur. Anche Appendino tra i clienti

Da una parte il maestro dei capelli Remigildo Giuseppe Colaneri, detto Pino. Dall’altro lato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha reso omaggio al barbiere arrivato a tagliare (nel 2014) l’invidiabile traguardo dei 50 anni di attività. Colaneri, conosciuto per la sua amata bottega aperta nel 1964 in via Monginevro 118, ha tagliato i capelli a numerosi calciatori della Juve e del Toro, oltre a diversi cantanti del calibro di Nicola Di Bari. Nato a Tavenna in provincia di Campobasso, Giuseppe è arrivato a Torino a 19 anni e grazie all’aiuto della moglie Michelina è riuscito a coronare il suo sogno, quello di diventare un grande parrucchiere, conosciuto e amato non a borgo San Paolo ma in tutta Torino.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI