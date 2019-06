Colle della Scala, imbrattate la cappella e la lapide dedicata ai partigiani

Il "confine uccide", "Acab", "Fuck France", "Open the borders" e "Refugess welcome" sono alcune delle scritte vergate con la vernice nera

VANDALI IN AZIONE

Vandali in azione al Colle della Scala: è successo lungo la strada che corre tra Bardonecchia e Nevache, al confine con la Francia. Qui mani ignote hanno imbrattato una cappella e la lapide dedicata al battaglione Berthier ed ai “maquisards du Rhône et de l’Ain“, i partigiani francesi che contribuirono alla Liberazione. Il tutto a pochi giorni dall’anniversario dei 75 anni dallo sbarco in Normandia.

SCRITTE CON LA VERNICE NERA

“Il confine uccide”, “Acab”, “Fuck France”, “Open the borders”, “Refugess welcome” sono alcune delle scritte, in lingua italiana ed inglese, vergate con la vernice nera sui muri della cappella e sulla lapide. Sui muri sono state disegnate anche due croci rovesciate e la “A” cerchiata, storico logo degli anarchici.