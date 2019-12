Collegno, al via i lavori per il prolungamento della metropolitana

Alla presenza della sindaca di Torino e della Città Metropolitana Chiara Appendino, dei sindaci di Collegno Francesco Casciano, di Rivoli Andrea Tragaioli, di Grugliasco Roberto Montà, dell’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi e dell’amministratore unico Massimiliano Cudia, si è tenuto un evento pubblico per l’inaugurazione del cantiere e dei lavori della stazione “Collegno Centro” con i cittadini ed i bambini delle scuole collegnesi.

I lavori del lotto 1 “Fermi-Collegno Centro” sono partiti nel giugno del 2019 e hanno riguardato lo spostamento dei sottoservizi interferenti con l’opera sia su via De Amicis che nelle stazioni “Certosa” e “Collegno Centro”. Nel mese di dicembre iniziano le attività per la realizzazione delle opere civili delle stazioni e della galleria. Nel frattempo Infra.To sta ultimando la procedura per l’affidamento dei lavori del lotto II “Collegno Centro-Cascine Vica”: ulteriori 1650 metri di galleria, due stazioni (Leumann e Cascine Vica) e un parcheggio di interscambio.

In questo modo i lavori dei due lotti potranno essere eseguiti in contemporanea per permettere l’ultimazione delle attività per la fine del 2023 e la messa in esercizio tutta la linea da Fermi a Cascine Vica nei primi mesi del 2024. “Oggi diamo il via a lavori che cambieranno il volto dell’intera zona ovest e le abitudini della popolazione”, commenta la sindaca di Torino Chiara Appendino. “Per l’intero territorio torinese, l’avvio dei lavori per prolungare la linea 1 della metropolitana da Collegno verso Rivoli è una data importantissima, attesa da anni: una data che ci parla in modo concreto di prospettive di sviluppo e di mobilità sostenibile”.

“Sono orgogliosa – prosegue la sindaca – di dare il via al cantiere di un progetto assolutamente strategico che porterà vantaggi concreti e migliorerà la qualità della vita di tanti. È doveroso ricordare l’impegno di quanti hanno contribuito a questa giornata: con lo stimolo, le sollecitazioni, le battaglie politiche per reperire i finanziamenti. A tutti il mio grazie e il mio impegno, perché Torino e il nostro territorio hanno bisogno di punti di partenza e di traguardi come quello di oggi”.

“Iniziamo la stagione dei grandi cantieri – dichiara il sindaco della Città di Collegno Francesco Casciano – un momento atteso per l’importanza dell’opera che però andrà affrontato con l’impegno di tutti. Per la Zona Ovest il prolungamento significa una trasformazione epocale, per la mobilità veloce, per le opportunità di sviluppo sociale e per la crescita dell’attrattività economica. Alla fine dei cantieri saremo la città italiana più servita dalla metropolitana, qualificandoci come polo strategico dell’area torinese perché avremo un’infrastruttura moderna che ci renderà un modello di sostenibilità a livello europeo”.

Esprime soddisfazione l’amministratore unico di Infra.To Massimiliano Cudia. “Da oggi entrano nel vivo i lavori per la realizzazione di questo I° lotto del prolungamento a Ovest della Metropolitana. A breve concluderemo le procedure per l’aggiudicazione dei lavori del II° lotto. In questo modo il prossimo anno potranno partire anche i lavori per l’ultimo tratto di galleria e le altre due stazioni. Il nostro obiettivo è completare tutta l’opera nel dicembre 2023 e consegnarla in funzione ai cittadini nei primi mesi del 2024”.

Modifiche alla viabilità

Con l’inizio delle attività di scavo si realizzeranno le seguenti modifiche alla viabilità:

· Via DE AMICIS – A partire dal 6 dicembre 2019 inizierà la realizzazione della galleria. L’opera comporterà la chiusura di via De Amicis da via F.lli Cervi a corso Pastrengo per un periodo di circa 24 mesi. Per i lavoratori e i fornitori delle aziende ubicate in questo tratto di strada l’accessibilità sarà garantita attraverso via Cernaia.

· Corso FRANCIA – Dal mese di novembre 2019 sino alla fine del mese di Gennaio 2020, con la parziale ultimazione dello spostamento dei sottoservizi, il cantiere si estenderà sulle carreggiate di c.so Francia per consentire l’avvio dei lavori di costruzione della stazione. Le zone interessate dai lavori sono piazza Santa Maria e le corsie laterali di corso Francia. La viabilità è garantita con due corsie per senso di marcia lato nord (direzione Rivoli) ed una corsia lato sud (direzione Torino).

– A partire dal mese di febbraio 2020, con l’ultimazione dello spostamento dei sottoservizi, il cantiere si estenderà completamente sulla parte centrale di corso Francia per la costruzione della stazione. Da questo momento fino a dicembre 2022, la viabilità su corso Francia sarà garantita tramite con una corsia di marcia in entrambi i sensi (sia in direzione Torino, che in direzione Rivoli).

· VIA XX SETTEMBRE – Da dicembre 2019 si darà avvio ai lavori di adeguamento dei sottoservizi interferenti con la costruzione del pozzo e della galleria. Via Risorgimento sarà limitata al traffico nel tratto compreso tra via Bendini e via XX settembre, con l’interdizione del parco pubblico antistante la scuola Marconi.

· VIA TORINO – Da febbraio 2020 la via verrà chiusa al traffico da via Martiri XXX aprile fino alla rotonda di intersezione con corso Pastrengo.

Il tracciato

Il lotto I del prolungamento Ovest sarà lungo complessivamente 1750 metri. Subito dopo la stazione Fermi (attuale capolinea), la linea si innesta sulla via E. De Amicis nel Comune di Collegno. Successivamente il tracciato si sviluppa lungo via E. De Amicis fino all’incrocio con corso Pastrengo, sottopassa la ferrovia Torino/Modane, e, dopo aver percorso via Risorgimento, si porta al di sotto ed in asse di corso Francia.

In questo primo lotto è prevista la realizzazione di due stazioni:

– La stazione “Certosa” sarà la stazione di interscambio con la stazione ferroviaria di Collegno e sarà l’unica stazione della linea 1 ad avere parte dell’edificio realizzato in superficie.

– La stazione “Collegno Centro” sarà ubicata nel centro del Comune di Collegno su corso Francia all’altezza dell’attuale sede del mercato e sarà realizzata su due livelli. Questa stazione, così come le altre due stazioni del II° lotto funzionale che verranno realizzate su corso Francia, sarà dotata di un ascensore per ogni accesso consentendo in questo modo di utilizzare la stazione come un naturale sottopasso di corso Francia accessibile ad ogni tipologia di utenza.

Nel secondo lotto sono previsti ulteriori 1650 metri di galleria e due stazioni:

– la stazione Leumann, ubicata in corrispondenza dell’attuale villaggio Leumann.

– la stazione Cascine Vica, posta in corrispondenza della tangenziale. Qui è prevista la realizzazione di un parcheggio di interscambio interrato della capacità di circa 350 posti auto.

Tecniche di scavo

La parte iniziale della galleria (via De Amicis) sarà realizzata con sistema “cut&cover” (il sistema utilizzato per la realizzazione delle stazioni). La restante parte della galleria sarà invece scavata con il metodo tradizionale a foro cieco. Rispetto al progetto preliminare, dove era previsto lo scavo di tutta la galleria con sistema cut&cover, con questa tecnica si potrà ottenere un minor impatto in superficie sul sistema viabilistico lungo l’asse della galleria; cantieri concentrati e non diffusi; minori volumi scavati e minori volumi di materiali da costruzione impiegati; minore emissione di rumori e polveri.