Collegno, assalto al supermercato: rapinatori incastrati dalle telecamere di sorveglianza [VIDEO]

In manette un uomo e una donna, entrambi italiani

Lo scorso 13 dicembre, un uomo e due donne, con il volto coperto da calze in nylon, hanno rapinato un supermercato di Collegno, nel Torinese, facendosi consegnare circa 300 euro in contanti da una cassiera, minacciata con dei coltelli.

Gli agenti del commissariato San Paolo, pur non essendo a conoscenza dell’avvenuta rapina, avevano notato un uomo e una donna, già noti alle forze dell’ordine, passeggiare in via Vandalino senza indossare nessun giubbotto nonostante la rigida temperatura invernale.

La successiva attività investigativa ha poi permesso di individuare due dei tre autori della rapina, entrambi italiani. Si tratta di un uomo di 45 anni e di una donna di 43, che, durante la fuga, si erano liberati di parte dell’abbigliamento indossato. La coppia aveva occultato attentamente tra i cespugli del vicino parco dei Thures i capi che avrebbero potuto tradirli e farli riconoscere come gli autori della rapina.

L’analisi delle immagini dell’impianto di video-sorveglianza del supermercato di via Crimea rapinato ha consentito agli agenti di individuare i malviventi nonostante gli accorgimenti messi in atto per eludere le indagini a loro carico.

Nelle immagini si vedono i rapinatori indossare gli abiti poi ritrovati dalla polizia nel parco dei Thures. Gli agenti hanno appurato che il parco è ubicato lungo il tragitto tra il luogo dove si era consumato il reato e l’abitazione di una delle due persone fermate.

Al momento sono in corso ulteriori indagini per l’identificazione della terza persona che ha preso parte alla rapina.

