Incidente – per fortuna avvenuto di notte – in una scuola di Collegno. In un’aula della succursale del liceo Curie-Levi si è registrato il crollo dei pannelli di un controsoffitto e di una plafoniera. La scoperta, questa mattina, da parte dei bidelli che hanno trovato il materiale caduto sui banchi della classe.

Gli studenti sono stati spostati nella sede principale. Sul posto i tecnici della Città metropolitana: a causare il cedimento potrebbe essere stata un’infiltrazione d’acqua.