Collegno, donna armata di machete rapina supermercato

Ha messo a segno una rapina in un supermercato di Collegno, in provincia di Torino, travisando il suo volto e minacciando una commessa con il machete. Per questo motivo una donna è ricercata dai carabinieri della locale compagnia.

Brandendo l’arma, la donna si è fatta consegnare l’incasso del giorno e si è poi dileguata a piedi. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per effettuare le indagini.

Ascoltati anche alcuni testimoni, che hanno dato diverse informazioni utili per risalire all’identità della rapinatrice.