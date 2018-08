Collegno, in fiamme la discarica di via Venaria

Emergenza a Collegno, dove un incendio è divampato in mattinata all’interno di una discarica gestita in via Venaria dall’Amiat, l’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti.

Le fiamme sono arrivate a coinvolgere un’area ampia complessivamente una sessantina di metri quadrati e per spegnerle sono state allertate sei squadre di vigili del fuoco, al lavoro per domare il rogo.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo sprigionarsi dell’incendio, che sono al vaglio degli inquirenti. Nella stessa discarica, peraltro, si era verificato un altro rogo nel 2015.