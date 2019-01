Collegno, incendio nel campo nomadi: ancora chiuso al traffico il viadotto Sacco e Vanzetti

Il rogo, lo scorso 23 dicembre, in strada della Berlia -

Nuove ispezioni hanno evidenziato la necessità di ulteriori prove di laboratorio sui campioni prelevati dalle strutture in calcestruzzo

Resta chiuso al traffico il viadotto Sacco e Vanzetti di Collegno, interdetto alle auto dallo scorso 23 dicembre in seguito ad un incendio nel sottostante accampamento nomadi di strada della Berlia. La decisione di prolungare lo stop al traffico è stata presa in seguito a nuove ispezioni che hanno evidenziato la necessità di ulteriori prove di laboratorio sui campioni prelevati dalle strutture in calcestruzzo.

TECNICI AL LAVORO

L’esito di tali prove, previsto per i prossimi giorni, consentirà ai tecnici del Comune di Torino di valutare gli interventi da effettuare sulle strutture in calcestruzzo precompresso e, soprattutto, le tempistiche e le modalità per la riapertura al transito dell’infrastruttura