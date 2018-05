Collegno, niente scuola per due bimbi non vaccinati

Anche a Collegno, in provincia di Torino, due bimbi non potranno andare a scuola da domani (giovedì 3 maggio), perché non in regola con le vaccinazioni. Lo ha detto l’assessore comunale alle Politiche educative, Matteo Cavallone: “L’Asl ci ha comunicato che, su 172 bambini iscritti agli asili comunali, due non sono stati vaccinati. Per tutto l’anno abbiamo inviato ai genitori numerose sollecitazioni, così procederemo come da normativa. Nei mesi scorsi abbiamo anche incontrato le famiglie”.