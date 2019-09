Collegno, scontro auto-moto: tangenziale in tilt

Tangenziale in tilt, questa mattina, per un incidente tra un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto a Collegno, in prossimità dello svincolo di corso Regina Margherita, in direzione Piacenza-Savona.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un ventenne, trasportato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino: ha riportato alcune fratture alle gambe. Ferita in modo lieve la conducente dell’auto.

Per facilitare i soccorsi sono state chiuse due corsie su tre con conseguenze inevitabili sulla circolazione. La polizia stradale, giunta sul posto, sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.