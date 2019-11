Se cercate il giusto rapporto qualità-prezzo, ma anche un lavoro professionalmente ineccepibile, l’indirizzo giusto è quello di Collegno Tende di via San massimo. Operativa dal 2002, l’azienda è leader nell’installazione vendita e riparazione di infissi e tapparelle proponendo un servizio affidabile, sicuro ed efficiente. Novità da novembre sconto immediato in fattura del 50% sull’installazione di nuovi serramenti sia in PVC/ALLUMINIO/LEGNO /ALLUMINIO praticamente i nuovi infissi costano la metà Novembre grande offerta tenda veranda doppio rullo estate/inverno con bracci misura 3×3 euro 800 posa compresa iva esclusa. Una squadra di tecnici competenti e professionali è la garanzia di un risultato ottimale e a norma, con un pacchetto a 360°. Perché dopo un primo sopralluogo, il personale di Collegno Tende è in grado di occuparsi sia della progettazione che della installazione. Infissi su misura per le porte e finestre, un’ampia gamma di prodotti, materiali e colorazioni in mezzo ai quali poter scegliere con la massima libertà e con i suggerimenti degli esperti. Tapparelle in Pvc o alluminio coibentato, a prezzi vantaggiosi, zanzariere Bettio su misura, ma anche ristrutturazioni complete “chiavi in mano”. Inoltre Collegno Tende lavora anche sulle riparazioni rapide agli infissi Il servizio comprende posa e trasporto e anche il sopralluogo iniziale è gratuito.

Collegno Tende, via San Massimo 2 Collegno.

Telefono: 347.4842781.

collegnotende@gmail.com

www.collegnotende.it