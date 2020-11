Collegno, viola le misure anticovid per spacciare ‘coca’ in auto: arrestato

Beccato dagli agenti della Squadra Mobile in via Tampellini

Sabato pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno fermato una Fiat Punto verde che per diverso tempo si aggirava nei paraggi di via Tampellini, a Collegno, nonostante le misure anticovid.

All’interno dell’auto, due persone: in particolare, il proprietario, di 53 anni, si è dimostrato fin dal primo istante molto nervoso e reticente nel rispondere alle domande degli investigatori. E’ scattata quindi la perquisizione del veicolo: gli agenti hanno trovato 25 dosi di cocaina in involucri termosaldati e un timbro per contraffare i marchi dei pallets.

Nonostante l’uomo alla guida sostenesse di non disporre di una casa e di essere percettore di reddito di cittadinanza, aveva con sé numerosi mazzi di chiavi e risultava titolare di una ditta attiva proprio nel commercio di pallets.

Grazie a una ricerca nelle banche dati, gli investigatori hanno poi scoperto che fino a pochi giorni prima all’uomo era stato prescritto di trascorrere un periodo di isolamento in un alloggio di Alpignano, poiché affetto da sintomi compatibili con un’infezione da covid-19. Recatisi sul posto, gli investigatori sono riusciti ad accedere con le chiavi in possesso dell’uomo, che era effettivamente l’unico inquilino dell’appartamento: lì sono stati trovati altri 30 grammi di cocaina pura, sostanza da taglio, materiale da confezionamento, bilancini di precisione, tre proiettili inesplosi di diversi calibri illegalmente detenuti e un’arma giocattolo sprovvista di tappo rosso.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e indagato per i reati di contraffazione e detenzione abusiva di armi. Entrambi i fermati sono stati sanzionati per aver contravvenuto alle disposizioni anticovid.