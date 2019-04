Colletta per aiutare Tommy: «A Manhattan per curarlo»

Sei casi al mondo. E il piccolo Tommaso è uno di questi. Due anni e mezzo appena, Tommaso è un bambino che non può parlare né camminare. Per portarlo fuori, il papà utilizza un passeggino speciale, molto pesante. La sua è una malattia mitocondriale, che un nome effettivo non ce l’ha ma lui se la porta dietro fin dalla nascita. E le uniche certezze, purtroppo, sono che si tratta di una patologia rarissima e neurodegenerativa. I genitori di Tommaso, che vivono a Barriera di Milano, a inizio mese hanno lanciato una raccolta fondi su gofundme.com. Finora la cifra raccolta ha superato i 9mila euro, ma ne servono molti di più. Si perché Tommaso, per inseguire quella che forse è una delle ultime speranze di guarigione, dovrebbe andare a curarsi in America. A New York, dove in un ospedale di Manhattan lavora un medico specialista nelle malattie metaboliche mitocondriali. «Abbiamo spedito lì tutta la documentazione di Tommy – spiega Katia, la madre – e aspettiamo una risposta».

A seguire il piccolo oggi sono i medici del Regina Margherita. Proprio lì Tommaso è stato ricoverato d’urgenza nel novembre 2017, quando a casa le sue condizioni stavano peggiorando. Le speranze di sopravvivere, in quella circostanza, erano molto basse, ma alla fine i dottori l’hanno salvato dopo cinque giorni di terapia intensiva. Tuttavia, la diagnosi definitiva è arrivata a luglio, dopo infiniti esami. Ma la malattia continua ad avanzare inesorabile, con l’ultima risonanza magnetica che ha certificato un peggioramento delle condizioni del piccolo. Ora c’è l’America, forse l’ultima speranza. «Servirà una terapia a lungo termine – spiega ancora Katia – con particolari esami genetici mirati a una più precisa identificazione della patologia. Tuttavia, allo stato attuale i costi relativi a viaggio, permanenza e cure mediche sono ancora troppo elevati per le nostre possibilità». Per questo la famiglia di Tommaso chiede un aiuto. Chiunque voglia contribuire può contattare Katia al 345.6028925.