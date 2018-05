Colletta per i centri d’incontro: «Servono antifurti o si chiude»

IL CASO La Circoscrizione 6 punta a una raccolta fondi: «Sbandati in via Cigna e via Pertengo»

I centri d’incontro sono le vittime preferite dei ladri e dei vandali che da mesi stanno mettendo “a ferro e fuoco” i quartieri Barriera di Milano e Rebaudengo. Chiedere, per informazione, ai soci del centro d’incontro di via Pertengo e ai pensionati di via Cigna. Tra furti a ripetizione e occupazioni, temporanee, di sbandati la situazione si è fatta giorno dopo giorno sempre più problematica. In tanti si sono rivolti alla circoscrizione Sei chiedendo un intervento: telecamere o antifurti le richieste più gettonate. «Così noi abbiamo avanzato un’idea – racconta il coordinatore al Patrimonio, Tony Ledda – che porta a una colletta solidale che sia in grado di garantire sicurezza per queste strutture. Ovviamente non possiamo fare tutto da soli».

In via Cigna, per esempio, il centro diventa terra di nessuno appena gli anziani levano le tende. I clochard e i disperati che bivaccano tra il cantiere dell’ultimo lotto del passante e le vecchie fabbriche abbandonate hanno imparato come aggirare i controlli. Per questo da mesi hanno cominciato a occupare la struttura, trasformandola in un comodo riparo notturno. I pensionati, però, quel via vai lo hanno scoperto quasi subito.

E così i vigili, solo pochi giorni fa, hanno sgomberato alcuni disperati con un blitz alle prime ore del mattino. Diversi, invece, sono i problemi di via Pertengo con i continui furti notturni che hanno minato la tranquillità dei frequentatori. I ladri, nelle ultime sei occasioni, hanno portato via il cibo e spaccato lucchetti e cassetti.

«La sicurezza dei nostri centri d’incontro – replica la coordinatrice all’Ambiente della circoscrizione Sei, Valentina Ciappina – passa anche da quanto ti prendi cura dell’ambiente esterno che li circonda. Va tagliata l’erba, vanno ripuliti dalle siringhe, adeguatamente illuminati. Per impedire soprattutto furti e scippi che sono all’ordine del giorno. I centri d’incontro sono un presidio importante e vanno tutelati»