Colombatto, cade un pezzo di controsoffitto: ferita studentessa [FOTO]

Sconcerto e paura in mattinata tra le aule della succursale di via Ada Negri del Colombatto, istituto professionale di Torino. Un pezzo di controsoffitto è crollato in un’aula del seminterrato, ferendo in modo lieve una studentessa.

La ragazza, di 15 anni, non ha riportato per fortuna gravi conseguenze ma è stata accompagnata in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Martini in codice verde. Sotto shock – tuttavia – l’intera scolaresca per il fragoroso crollo, avvertito distintamente anche da altre sezioni dell’istituto scolastico e avvenuto intorno alle 8.45, quando i ragazzi erano entrati in classe.

Subito allertati, sono intervenuti in pochi minuti sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I primi hanno prestato le cure del caso alla studentessa colpita, i secondi stanno eseguendo rilievi insieme ai tecnici della Città.

A crollare è stato un pezzo di parete in polistirolo. Già da diverse settimane alunni e professori del Colombatto avevano provato a sensibilizzare le istituzioni preposte sulle precarie condizioni di sicurezza della scuola.